INDEX-FLASH Dax reduziert Minus am Nachmittag wieder - Powell-Aussagen im Blick Nach stabilem Start und zwischenzeitlichem Kursrutsch um mehr als zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit drei Wochen hat sich der Dax am Dienstag wieder gefangen. Eine spürbare Grundnervosität der Anleger, die sich auch weiter an den US-Börsen …