q.beyond stärkt Cyber-Security-Angebot mit Partnerschaft zu Northwave

- Spezialisten für Cyber-Abwehr, Forensik und Security Management

- Partnerschaft folgt auf gemeinsame Projekterfahrungen

- Pragmatische Lösungen für Cyber-Schutz mittelständischer Unternehmen

Köln/Utrecht, 24. Februar 2021 - Die q.beyond AG baut mit einer neuen Partnerschaft zum Security-Spezialisten Northwave ihre Kompetenzen im Bereich Cyber Security weiter aus. Ziel der Partnerschaft ist es, mittelständischen Unternehmen insbesondere in der akuten Phase eines möglichen Cyber-Angriffs erprobte Abwehrmechanismen bereitzustellen. Northwave ist Spezialist auf diesem Gebiet, sowie unter anderem auch beim Thema Forensik, also der Untersuchung von Cyber-Attacken.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Utrecht (Niederlande) zählt laut Financial Times aktuell zu den 1.000 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa (FT 1000). Genau wie q.beyond ist Northwave vor allem bei mittelgroßen Kunden aktiv. q.beyond gehört laut den Marktforschern von Lünendonk zu den Top 10 der führenden IT-Dienstleister in Deutschland.

Sicherheitsexperten als unabhängige Dritte

"Cyber Security ist für Unternehmen jeder Größe zu einem hochsensiblen und geschäftskritischen Faktor geworden", sagt Thies Rixen, Mitglied der Geschäftsleitung von q.beyond. "Die Herausforderungen auf diesem Gebiet wachsen permanent und für den deutschen Mittelstand halten wir ein umfassendes Angebot bereit, das wir nun mit den Ressourcen von Northwave weiter ausbauen."

Gemeinsamer Fokus auf mittelständische Kunden

Die Partnerschaft zwischen q.beyond und Northwave folgt auf bereits gemeinsam erfolgreich abgeschlossene Kundenprojekte der beiden Unternehmen. "Deutschland ist ein Schlüsselland auf unserer Mission, Europas KMUs vor der zunehmenden Bedrohung durch Cyberkriminalität und digitale Spionage zu schützen", sagt Marc de Jong Luneau, Vice President und CCO bei Northwave. "q.beyond ist ein führender IT-Service-Provider für mittelständische Unternehmen in Deutschland - wir freuen uns daher sehr auf die gemeinsame Partnerschaft und die Betreuung unserer Kunden", so Eileen Walther, Country Manager Deutschland bei Northwave.