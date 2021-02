Österreichischer Verband Financial Planners ernennt neues Vorstandsmitglied Gastautor: Simon Weiler | 24.02.2021, 10:53 | 72 | 0 | 0 24.02.2021, 10:53 | Seit fast 20 Jahren setzt sich der Österreichische Verband Financial Planners als gemeinnützige Organisation für die Etablierung höchster Standards in der Finanzberatung ein. Darüber hinaus fördert der Verband die Finanzbildung in der breiten Öffentlichkeit, im Sinne eines effektiven Konsumentenschutzes. Die erste Vorstandssitzung des neuen Jahres eröffnete mit der Vorstellung eines Neuzugangs: Herr Gregor Lienbacher wird künftig den Vorstand des Verbandes vervollständigen. Jüngstes Vorstandsmitglied in der Geschichte des Verbandes

Mit seinem Alter von 30 Jahren ist der Finanzexperte das jüngste Vorstandsmitglied in der Geschichte des Verbandes. Der Salzburger berät hauptberuflich das betuchte Private Banking Klientel der Capital Bank – GRAWE Gruppe AG. Gregor Lienbacher kann auf mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bankensektor zurückgreifen. Besonders am Herzen liegt dem Natur- und Sport-Liebhaber die Finanzbildung der österreichischen Bevölkerung. Im Rahmen seiner akademischen Laufbahn absolvierte er den Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Salzburg. Zusätzlich kann Lienbacher auf zwei hochkarätige Zertifizierungen verweisen: „European Financial Advisor®" und „Certified Financial Planner®".



