NEXE erhält finanzielle Unterstützung der Regierung von British Columbia

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 24. Februar 2021 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), eines der führenden Unternehmen in der Herstellung von Materialien auf Pflanzenbasis, freut sich bekannt zu geben, dass es von der Provinz British Columbia (BC), Kanada, im Rahmen des BC Ignite Programms einen Zuschuss in Höhe von 300.000 $ erhalten hat. Diese Förderung wird die Forschung und Entwicklung des Unternehmens in Bezug auf neue pflanzliche, kompostierbare Materialien in Zusammenarbeit mit der University of British Columbia (UBC") sowie die Kommerzialisierung seiner Einzelportions-Getränkekapseln unterstützen.

"Wir sind dankbar für diese Unterstützung durch die Regierung von BC, die ihr Engagement für die Unterstützung disruptiver Unternehmen im Cleantech-Bereich widerspiegelt", sagte Ash Guglani, Präsident von NEXE. "Dieser Zuschuss in Kombination mit dem kürzlich von der kanadischen Regierung verliehenen ISC-Preis in Höhe von 1 Million Dollar bestätigt NEXEs globale Expertise in der Biopolymertechnologie und unterstützt unsere Vision, Einwegplastik weltweit zu eliminieren."

Das BC Ignite-Programm ist Teil der Strategie der Regierung von Britisch-Kolumbien, um Unternehmen beim Wachstum zu helfen, Arbeitsplätze zu schaffen und neue Technologien in British Columbia zu kommerzialisieren. Neben der Bereitstellung von Finanzmitteln besteht die Aufgabe von Innovate BC darin, die Kapazitäten von Unternehmen in British Columbia aufzubauen, um Zugang zu globalen Märkten zu erhalten und neue Investitionen anzuziehen. NEXE war einer der drei Gewinner der neunten Runde des BC Ignite Programms.

"Wir freuen uns, dass wir helfen können, bahnbrechende Innovationen zu fördern. Frühere Gewinner haben milliardenschwere Marktprobleme gelöst, die Unternehmen wie Goodyear seit 50 Jahren zu lösen versuchen."

- Raghwa Gopal, Präsident + CEO, Innovate BC

"Innovation ist eine der Säulen des Wirtschaftswachstums und wird immer wichtiger werden, wenn wir uns von den Auswirkungen von COVID erholen. Diese Unternehmen produzieren bahnbrechende Technologien, die helfen werden, die Umwelt zu schützen, die Wirtschaft anzukurbeln und das Leben der Menschen zu verbessern."