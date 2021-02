US ESG Investment-Grade Anleihen: Immer noch ein wichtiger Bestandteil von Fixed-Income-Portfolios Gastautor: Simon Weiler | 24.02.2021, 02:26 | 46 | 0 | 0 24.02.2021, 02:26 | Ähnlich wie ein alternder Sportstar, der auf die Ersatzbank verbannt wird, scheinen Investment-Grade-Anleihen (IG), der Liebling der Anleger im Jahr 2020, ins Abseits geraten zu sein, da die Marktteilnehmer nach risikoreicheren Geschäften suchen. Dies macht aus einer Timing-Perspektive Sinn, da Q1 die Zeit ist, um Risiken einzugehen, und auch das wirtschaftliche Umfeld unterstützt einen solchen Ansatz. Die US-Wirtschaft hält sich gut: Das BIP für das vierte Quartal 2020 lag bei 4 Prozent (mit dem Potenzial, nach oben revidiert zu werden) und der Composite ISM deutet auf eine Wiederbelebung der US-Wirtschaft im Januar hin. Die schwachen Beschäftigungszahlen haben dazu geführt, dass die neu an der Macht befindlichen Demokraten auf ein umfangreiches Ausgabenpaket gedrängt haben - ein echter Konjunkturanreger. Der wirtschaftliche Hintergrund scheint also sicherlich Vermögenswerte wie Hochzinsanleihen und Wandelanleihen zu begünstigen, die wir beide als Anlagethemen im „Q1 Bond Compass“ behandelt haben. Davon abgesehen bleiben IG-Anleihen ein wesentlicher Bestandteil jedes festverzinslichen Portfolios. Das Umfeld mit höherem Wachstum, höherer Inflation und höheren Ausgaben ist eindeutig schlecht für Staatsanleihen und hat die Kurve der US-Staatsanleihen steiler werden lassen, trotz der laufenden Fed-Käufe. Es ist weit weniger schädlich für IG-Anleihen, wo ein stärkeres Wachstum zur Stärkung der Unternehmensbilanzen beitragen sollte. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



