Deutsche Umwelthilfe begrüßt das zum 1. März 2021 in Kraft tretende verschärfte Energieeffizienzlabel für Elektrogeräte

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Nach zehn Jahren Kampf von DUH und anderen Verbraucherschutzverbänden endlichverbraucherfreundliche Effizienzskala von A-G und verschärfte Vorgaben fürWerbung gegen Verhinderungsbemühungen von Handel und Industrie- DUH kündigt stichprobenhafte Kontrollen an zur schnellen Umsetzung durchHersteller und Händler und fordert Marktüberwachungsbehörden der Länder auf,Vorschriften mit Kontrollen und Ordnungswidrigkeitsverfahren zügigdurchzusetzen- DUH-Bundesgeschäftsführer Resch fordert vom Klimaschutz-VerweigerungsministerPeter Altmaier die Umsetzung der seit drei Jahren von ihm blockiertenPkw-Energieverbrauchs-KennzeichnungsverordnungDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßt die endlich zum 1. März 2021 in Krafttretenden Vorschriften für energieverbrauchsrelevante Produkte. Die neuenVorgaben zur Kennzeichnung und Beschaffenheit sorgen für mehr Transparenz undschützen so Verbraucherinnen und Verbraucher vor Elektrogeräten, die durch einenzu hohen Stromverbrauch das Klima schädigen und den Geldbeutel mit hohenStromkosten belasten. Die neuen Energieverbrauchs-Kennzeichnungsvorschriftengelten für Spül- und Waschmaschinen, Waschtrockner, Kühl- und Gefriergeräte,TV-Geräte sowie Computer-Monitore und Displays.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "So sehr wir uns freuen, dass abkommender Woche endlich praxisnähere Kennzeichnungsvorschriften fürElektrogroßgeräte gelten, so verbleibt doch ein bitterer Nachgeschmack. Überzehn Jahre hinweg haben Handel, Industrie und in deren Verlängerung dasBundeswirtschaftsministerium die für den Klimaschutz elementar wichtige klareKennzeichnung des Energieverbrauchs verzögert. Und bei Pkw-Neuwagen verweigertder Bundeswirtschaftsminister seit drei Jahren die von der EU vorgeschriebeneneue Kennzeichnung komplett. Die neuen Vorschriften für Elektrogeräte sind sonur ein erster Teilerfolg für den Verbraucherschutz. Sie sorgen nach jahrelangemLabel-Chaos endlich für Transparenz. So können Verbraucherinnen und Verbraucherleichter eine bewusste Entscheidung für effiziente und klimafreundliche Produktetreffen. Verbraucherschutz funktioniert aber nur dort, wo er kontrolliert unddurchgesetzt wird. Deshalb müssen die verantwortlichen Marktüberwachungsbehördenendlich anfangen, die verschärften Effizienzanforderungen anenergieverbrauchsrelevante Produkte zu überprüfen und festgestellte Verstöße mitBußgeldern zu ahnden."Die für die Verbraucherinnen und Verbraucher wichtigste Verbesserung ist die