Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - ALDI Nord und ALDI SÜD können sich auf die

Qualität ihrer Eigenmarkenprodukte verlassen. Das zeigt sich jetzt erneut in

unabhängigen Qualitätschecks. Bei den aktuellen ÖKO-TEST Untersuchungen

überzeugen die Discounter gleich mit fünf ALDI Produkten, für die sie

Top-Ergebnisse erzielen. Drei Eigenmarken erhalten dabei die Bestnote "sehr

gut". Auch bei Stiftung Warentest zeigt sich ALDI erfolgreich und punktet mit

einem Eigenmarkenprodukt.



GUT bio Rote Linsen





Den Anfang der guten Ergebnisse bei der aktuellen ÖKO-TEST Untersuchung machendie Roten Linsen in Bio-Qualität der ALDI Eigenmarke "GUT bio". Sie überzeugtenim Test auf ganzer Linie und erhielten die Bestnote "sehr gut". Insgesamt 20Linsen-Sorten untersuchte ÖKO-TEST auf Mineralölbestandteile sowie aufPestizide, wie Glyphosat als Unkrautvernichtungsmittel. Das ALDIEigenmarkenprodukt erhielt keinerlei Abwertungen. Auch preislich liegen die"Roten Bio-Linsen" mit 1,66 Euro pro 500-Gramm-Packung ganz weit vorne.Eurodont Kinderzahncreme "Himbeere" und "Bubblegum"Zwei weitere Spitzen-Bewertungen konnte sich ALDI für seine "EurodontKinderzahncreme" in den Sorten "Himbeere" und "Bubblegum" sichern. Beim Test voninsgesamt 35 Kinderzahncremes untersuchte ÖKO-TEST die Produkte unter anderemauf Schadstoffe, problematische Konservierungsstoffe sowie auf denFluoridgehalt. Die Verpackungen ließen die Tester auf umweltbelastendeVerbindungen prüfen. Beide Sorten des Eigenmarkenprodukts von ALDI Nord und ALDISÜD konnten im Test überzeugen und erzielten das Urteil "sehr gut". Mit einemPreis von 0,30 Euro pro 50-ml-Tube je Sorte zählt die ALDI Kinderzahncreme zudemzu den Günstigsten auf dem Markt.Lacura Gesichtswasser "Mizelle"Beim Test von Gesichtswasser konnte ALDI ebenfalls mit einem Eigenmarken-Produktüberzeugen. ÖKO-Test untersuchte insgesamt 25 Produkte auf ihre Qualität, unteranderem auf bedenkliche Substanzen sowie Duftstoffe, die Allergien auslösenkönnen. Anhand der Deklaration auf den Verpackungen ließ sich zudem eine Analysebedenklicher Konservierungsstoffe sowie synthetischer Polymere vornehmen, dieumweltbelastend sind. Das "Lacura Gesichtswasser Mizelle" von ALDI erhielthierbei das Gesamturteil "sehr gut".3-lagige Küchenrolle der ALDI Eigenmarke "kokett"20 Küchenrollen hat ÖKO-TEST genauer untersucht. Mit dabei: die "kokettKüchenrolle, 3-lagig" von ALDI Nord und ALDI SÜD. Die Tester beurteilten unteranderem, wie saugfähig, reißfest und belastbar die Blätter der Testprodukte imtrockenen und nassen Zustand sind. Zusätzlich wurden die Küchenrollen aufproblematische Stoffe, wie Formaldehyd, untersucht. Die ALDI Küchenrolle erhieltdie Note "gut". Preislich zählt das Eigenmarkenprodukt mit 1,55 Euro pro Packungmit vier Rollen zu einem der Günstigsten.Classic Shampoo: Anti-Schuppen-Shampoo Green Apple Ein ähnliches Urteil vergab ÖKO-TEST für das "Classic Shampoo" der ALDIEigenmarke "Kür" in der Sorte "Anti-Schuppen-Shampoo Green Apple". Es erhieltebenfalls die Beurteilung "gut". Insgesamt 50 Shampoos nahmen die Tester unterdie Lupe. Sie untersuchten sie auf kritische Substanzen und Schadstoffe, wieSilikone oder andere synthetische Polymere, die umweltschädigend sind. Das ALDIShampoo überzeugte im Test nicht nur bei der Qualität, sondern auch beim Preis:Mit 0,79 Euro pro 250-ml-Flasche ist das Produkt preislich besonders attraktiv.Teil-Note für GUT bio Knusperriegel SesamAuch bei den aktuellen Untersuchungen der Stiftung Warentest schaffen es dieDiscounter unter die Besten. 44 Knusperriegel haben die Tester auf ihrenEthylenoxid-Gehalt untersucht. Bei der Substanz handelt es sich um ein in der EUnicht zugelassenes Pflanzenschutzmittel, das außerhalb der EU jedoch zum Einsatzkommen kann. Der "Bio-Knusperriegel" in der Sorte "Sesam" von ALDI Nord und ALDISÜD wies keinerlei Rückstände auf und erhielt bei der Teilbewertung das Urteil"sehr gut". Der Preis liegt bei 0,99 Euro pro Packung.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Verena Lissek, mailto:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, mailto:presse@aldi-sued.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/4849389OTS: ALDI