Abbott (ABT): Umsätze, Gewinne & Dividenden steigen – jetzt zugreifen?

Abbott ist breit aufgestellt und liefert seit Jahren Wachstum bei Umsatz, Gewinn und Dividenden.

Rückblick: Die Aktie von Abbott liegt im 6-Monatsvergleich über 16 Prozent im Plus und erreichte am 12. Februar ihr Allzeithoch. Danach setzte setzte sie in Form einer markanten Bullenflagge zum 20er-EMA zurück und bewegt sich seitdem seitwärts. Die sich formierende Basis könnte sich als ideales Sprungbrett für ein Breakout Setup erweisen.

Chart vom 02.03.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 20.71 EUR

Meine Expertenmeinung zu ABT

Meinung: Das Labordiagnostik-Unternehmen geriet zuletzt vor allem durch seine Corona-Tests in die Schlagzeilen. Doch Abbott ist breiter aufgestellt und liefert seit Jahren Wachstum bei Umsatz, Gewinn und Dividenden. Auch bei den letzten Quartalszahlen wurden die Erwartungen der Analysten in puncto Gewinn übertroffen.

Mögliches Setup: Im Idealfall würde sich die Breakoutbasis über eine weitere Seitwärtsbewgung noch etwas verschlanken, so dass wir das Chance-Risiko-Verhältnis noch etwas günstiger gestalten können. Die nächsten Quartalszahlen werden am 28. April gemeldet, so diese einem Swingtrade nicht entgegen stünden.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ABT.

Veröffentlichungsdatum: 02.03.2021

