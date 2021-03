Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced: Equilibristik für Fortgeschrittene

Mit mehr als 460 Positionen setzt dieser nachhaltige Mischfonds auf breiteste Diversifikation. Vor allem der strategischen Gewichtung von Aktien und Anleihen und der taktischen Allokation innerhalb der Assetklassen wird große Beachtung geschenkt.

In der Schweiz ist das politische und gesellschaftliche Tun fein ausbalanciert. In der Regierung zum Beispiel, dem Bundesrat, sind gleich vier Parteien vertreten, der Vorsitz wechselt jährlich. Der Swisscanto PF Sustainable Balanced (Chart hier einsehen und Fonds kaufen unter ISIN: LU0208341965) trägt diese Ausgewogenheit bereits im Namen: Die mehr als 460 Positionen im Fonds werden sehr fein austariert. Die Aktienquote ist dabei zwischen 35 und 65% festgeschrieben, liegt aber in der Regel – man ahnt es – genau in der Mitte dieser Range. Der Fonds ist somit ein durch und durch Schweizer Produkt: Equilibristik für Fortgeschrittene