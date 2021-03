Kann die BASF-Aktie nach ihrem Ausbruch das Kursziel im Bereich von 74 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte sich bei der BASF-Aktie (ISIN: DE0007100000) die Rally fortsetzen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die BASF-Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 37,35 EUR in einer starken Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung brach die Aktie am 24. November über den langfristigen Abwärtstrend seit Januar 2018 nach oben aus. Anschließend kletterte sie bis 08. Januar 2021 auf ein Hoch bei 69,24 EUR. Der Wert attackierte dieses Hoch in der letzten Woche. Nach den letzten Zahlen kam es aber noch einmal zu einem kleinen Rücksetzer auf 65,80 EUR. Dieser Rücksetzer wurde zuletzt wieder gekauft. Gestern gelang der BASF-Aktie ein Tagesschlusskurs relativ deutlich über 69,24 EUR.