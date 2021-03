Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten stützte die Anleihekurse. Belastet wurden die wirtschaftlichen Aussichten durch die am Nachmittag deutlich steigenden Ölpreise. Der Ölverbund Opec+ will laut Medienberichten trotz des jüngsten Anstiegs der Preise nicht die Förderung erhöhen. Dies könnte sich auch negativ auf die wirtschaftliche Erholung auswirken.

Konjunkturdaten aus der Eurozone übten kaum Marktbewegung aus. Am Arbeitsmarkt ergab sich zu Jahresbeginn das bekannte Bild einer coronabedingten Arbeitslosigkeit auf erhöhtem Niveau, die jedoch durch staatliche Auffangmaßnahmen in Schach gehalten wird. Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel des Währungsraums enttäuschten zu Jahresbeginn. Vor allem der Handel mit Nicht-Lebensmitteln ging infolge harter Corona-Beschränkungen stark zurück. Am Abend richtet sich die Aufmerksamkeit auf US-Notenbankchef Jerome Powell, der an einer Diskussionsrunde zum Arbeitsmarkt und über den generellen Zustand der Wirtschaft teilnimmt. Möglicherweise wird auch der jüngste Anstieg der Kapitalmarktzinsen thematisiert./jsl/he