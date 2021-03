Geschäftsjahr 2020: Solide Performance trotz Umsatzrückgang

Die COLTENE Gruppe weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Nettoumsatz von CHF 248,4 Mio. (Vorjahr: CHF 273,8 Mio.) aus. In Lokalwährungen reduzierten sich die Verkäufe um 4,1%, in Schweizer Franken um 9,3%. Die signifikante Umsatzsteigerung von 35,5% bei der Infektionskontrolle konnte den Rückgang der Bereiche Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz nicht ganz kompensieren. Während die COLTENE Gruppe in der Schweiz und in Nordamerika zulegte, führten die geschlossenen Zahnarztpraxen in vielen anderen Märkten zu tieferen Verbräuchen. Das Betriebsergebnis (EBIT) vor einmaliger, nicht liquiditätswirksamer Belastung aus dem Verkauf der brasilianischen Tochtergesellschaft lag bei CHF 32,1 Mio. (2019: CHF 32,0 Mio.). Der Reingewinn vor Einmaleffekten betrug CHF 19,9 Mio. (2019: CHF 20,0 Mio.). Der 2020 ausgewiesene EBIT betrug CHF 23,3 Mio. und der ausgewiesene Reingewinn CHF 8,2 Mio. Mit 48,1% verharrte die Eigenkapitalquote auf Vorjahresniveau (48,0%), die Nettoverschuldung sank um 40,6% von CHF 36,8 Mio. auf CHF 21,9 Mio. Der Free Cashflow stieg um mehr als das Doppelte von CHF 10,7 Mio. im Vorjahr auf CHF 24,3 Mio. (+127%).

