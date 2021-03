EcoGraf Limited: Status als Großprojekt von australischer Regierung genehmigt

Ergänzt den von der westaustralischen Landesregierung verliehenen Status als "Lead Agency"

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK, WKN: A2PW0M) freut zu berichten, dass die australische Regierung EcoGrafs Fabrik für Batterieanodenmaterial in Westaustralien den Status eines Großprojekts (Major Project Status MPS) zuerkannt hat.

Mit der Anerkennung dieses Status hat die Ministerin für Industrie, Wissenschaft und Technologie, Hon. Karen Andrews MP, bestätigt, dass die Anlage für Batterieanodenmaterial die Chance hat, zum Wachstum der zentralen Rohstoffindustrie in Australien beizutragen und dass ihre geplante Investition in die nachgelagerte Verarbeitung entscheidender Mineralrohstoffe das Potenzial hat, weitere Projektentwicklungen zu voranzubringen.

Mit dem Großprojektstatus wird anerkannt, wie wichtig diese Entwicklung ist und dass sie die Rohstoffstrategie der australischen Regierung und die Strategie Westaustraliens für die Batterieindustrie der Zukunft unterstützt.

Der Geschäftsführer von EcoGraf, Andrew Spinks, erklärte: "Wir freuen uns über diese Unterstützung durch die australische Regierung, da unsere Entwicklung sich als integraler Bestandteil der nachgelagerten modernen Herstellung von Batterien und wichtigen mineralischen Rohstoffe in Australien versteht."

"EcoGrafs Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit den jüngsten Gesetzesänderungen in Europa, die höhere Standards für ökologische und soziale Unternehmensführung (ESG) in den Lieferketten für Batterien fordern."

"Derzeit werden noch nie dagewesene Investitionen getätigt, um autarke und nachhaltige Lieferketten für die Batterieherstellung zur Unterstützung der Elektrofahrzeugindustrie aufzubauen."

