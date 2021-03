Deutsche Anleihen legen leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag bis zum Mittag leicht zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 174,07 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,30 Prozent.

Der deutliche Zinsanstieg am US-Anleihemarkt vom Donnerstagabend übertrug sich nicht auf den deutschen Markt. In den USA sorgte für Zinsauftrieb, dass sich Notenbankchef Jerome Powell sehr zurückhaltend zum jüngsten Anstieg der Kapitalmarktzinsen geäußert hatte. Nicht wenige Marktteilnehmer hatten dagegen deutlichere Worte erwartet. Als Reaktion stiegen die Kapitalmarktzinsen in die Nähe ihrer gut einjährigen Höchststände von vergangener Woche.