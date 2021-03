Das Börsenportal FinanzNachrichten.de wurde von Investoren und Analysten für sein hohes redaktionelles Niveau ausgezeichnet.

Laut einer aktuellen Untersuchung der Kölner Investor Relations- und Kommunikationsagentur IR.on schneidet das Portal der wallstreet:online-Gruppe unter allen Finanz-Angeboten qualitativ am besten ab und lässt damit bekannte Anbieter wie finanzen.net und onvista.de hinter sich.

IR.on hat insgesamt 40 Professionals aus dem Small- und Mid-Cap-Segment im Rahmen einer Medienstudie befragt, darunter 22 Finanzanalysten und 18 Investoren. Laut der Agentur kommen die befragten Investoren gemeinsam auf ein verwaltetes Vermögen in Höhe von mehr als 6,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis: Unter den Befragten schneidet das Handelsblatt besonders gut ab: Mit 55 Prozent wird die Tageszeitung am häufigsten als beruflich regelmäßig genutztes Medium genannt. Doch die Bedeutung der gedruckten Medien nimmt spürbar ab, wie die Agentur in der gleichen Pressemitteilung berichtet.

Auf Nachfrage berichtet IR.on-Berater Martin Grünter gegenüber wallstreet:online: „In unserer letzten Studie aus dem Jahr 2016 schätzten 50 Prozent der Befragten Online-Finanzportale als bedeutend bis sehr bedeutend ein, in der aktuellen Erhebung sind es 70 Prozent. Dies ist aus meiner Sicht ein klares Indiz dafür, dass Online-Angebote inzwischen einen deutlich größeren Stellenwert bei Investoren und Analysten einnehmen.“

Bei den Finanz-Portalen sicherte sich FinanzNachrichten den 1. Platz mit Blick auf die journalistische Qualität. Bei der Befragung aus dem Jahr 2016 landete FinanzNachrichten.de noch auf dem vierten Platz. Laut Studienleiter Grünter schätzen die Teilnehmer an FinanzNachrichten.de neben der Güte der Beiträge vor allem die übersichtliche Seitenstruktur und intuitive Navigation.

Reichweite und Qualität gleichermaßen gesteigert

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, sagt Christoph Morisse, Chefredakteur der wallstreet:online-Zentralredaktion, die für alle Portale der Firmengruppe zuständig ist. „Im vergangenen Jahr konnten wir unsere Reichweite massiv steigern, deshalb macht es mich besonders stolz, dass von Fachleuten nun auch die Qualität unserer Berichterstattung explizit gewürdigt wird. Wir investieren regelmäßig in die Entwicklung unsere Portale, erst vor einigen Monaten haben wir ein Web-TV-Angebot gestartet, außerdem wird derzeit die Smartphone-App von wallstreet-online.de überarbeitet“, so Morisse weiter.

FinanzNachrichten.de gehört seit Februar 2019 zur wallstreet:online-Gruppe, die außerdem die Finanzportale wallstreet-online.de, ariva.de und boersennews.de betreibt. Zur Firmengruppe gehört auch der Smart Investor Verlag mit dem gleichnamigen Anlegermagazin. Mit rund 465 Mio. Seitenaufrufen (Stand 01/2021) ist wallstreet:online der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und mit mehr als 500.000 registrierten Usern die Finanz-Community Nr. 1.

Täglich werden auf den vier Finanzportalen über 12.000 Lesermeinungen zu Aktien und Kapitalanlagen veröffentlicht. Aktuelle Nachrichten zum Wirtschafts-, Finanz- und Börsengeschehen runden das Angebot ab. Neben internationalen Nachrichtenagenturen beleuchten renommierte Finanz-Profis, ausgewählte Community-Experten und Fachautoren das Geschehen rund um die Themen Wirtschaft, Börse und Politik.

Autor: F.R.