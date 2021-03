An den Aktienmärkten nimmt das Risiko größerer Verwerfungen immer mehr zu, vor allem am Bondmarkt. Von daher sollte man zwischenzeitliche Schwächephasen jederzeit einkalkulieren.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mehrere Notenbankmitglieder beteuerten, dass die Geldschleusen noch lange auf dem aktuellen Niveau offenbleiben werden und aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung noch keine Notwendigkeit zu geänderten Maßnahmen bestehen würden.

Doch an den Aktienmärkten wurden Technologieaktien jüngst abverkauft und auch Wachstumsaktien in Sippenhaft genommen. Als Grund für die Kursverluste wurden vor allem vorübergehende Portfolioanpassungen angeführt.

Allerdings deuten die Diskussionen am Finanzmarkt in eine andere Richtung. Denn hier kamen die Fragen auf: Was ist, wenn die US- Notenbank die Geldschleusen zwar nicht schließen möchte, aber durch die Entwicklungen am Markt dazu gezwungen wird? Und was ist, wenn die Inflation an Dynamik gewinnt und die Notenbanken gar nicht mehr anders können, als die Anleihekäufe am Markt zurückzufahren?

Wir sehen also, dass noch viel im Trüben gefischt wird. Deshalb sollten gerade in diesen wieder einmal undurchsichtigen Zeiten die Sicherheitskomponenten im Portfolio erhöht werden. Deshalb sollte sich ein Blick auf die Edelmetalle und Edelmetallaktien lohnen, die ihre Korrekturen langsam beendet haben sollten.

Viele interessante Informationen dazu finden Sie hier, in unserem Wochenrückblick!

VOLLTREFFER gelandet***

Fury Gold stößt auf Spitzengehalte!

Begeisterung bei Fury Gold Mines über die jüngsten Bohrerfolge auf seinem Flaggschiff-Projekt!

Lesen Sie mehr

Hannan Metals / Copper Mountain Mining

Megastädte verschlingen Rohstoffe

Chinesische und indische Städte sind bereits enorm gewachsen und es ist kein Ende in Sicht.

Lesen Sie mehr

Tarachi Gold / Ridgeline Minerals

Der Goldpreis im Jahr 2021

Einige Überraschungen könnte die Entwicklung des Goldpreises in diesem Jahr bringen. Das Ende der Coronakrise und das Ende der Staatshilfen sind noch nicht abzusehen.

Lesen Sie mehr

Victoria Gold / Ximen Mining

Der Klondike-Goldrausch

Vor 125 Jahren wurde im August das erste Gold im kanadischen Klondike-Gebiet gefunden. Es kam zu einem gewaltigen Goldrausch.

Lesen Sie mehr

Endeavour Silver / MAG Silver

Automobilsektor verschlingt Silber

Das anerkannte Silver Institute hat im aktuellen Bericht untersucht, wieviel Silber die moderne Automobilindustrie verschlingen wird und das ist viel.

Lesen Sie mehr

Nickel – das bessere Kobalt

TESLA braucht NICKEL - Diese Firma profitiert! SPEKTAKULÄRE TOP-NEWS führt zu Neubewertung! Kaufenswert!!

Die Entwicklung der Lithium-Ionen-Akkus schreitet immer schneller voran. Dazu zählt vor allem der jüngste Meilenstein, weg von Kobalt und hin zu Nickel-dominierenden Kathodenmaterialien. DER NICKEL-BOOM BEGINNT ERST!

Lesen Sie mehr

Karora Resources / Trillium Gold Mines

Gold blüht auf

Aus statistischer Sicht ist der März der schlechteste Monat im Jahr. Doch in Pandemie-Zeiten ist vieles anders.

Lesen Sie mehr

Bluestone Resources / Caledonia Mining

Niedrige Zinssätze – was tun?

Zentralbanken haben Geld gedruckt und es geht weiter. Das eigene Vermögen sollte aber erhalten werden.

Lesen Sie mehr

Revival Gold / OceanaGold

Gold und Silber sind im All entstanden

Heute besteht Einigkeit, dass Gold und Silber einen extraterrestrischen Ursprung haben und das lange bevor die Erde entstanden ist.

Lesen Sie mehr

Sibanye-Stillwater / Canada Nickel Company

Gefragte Batteriemetalle

Die Skepsis gegenüber Elektrofahrzeugen wird immer geringer. Elektro- und auch Wasserstofffahrzeuge brauchen bestimmte Rohstoffe.

Lesen Sie mehr

75 % Jahres-Fehlmenge!

KUPFER-DEFIZIT weitet sich aus! Diese Kupfer-Aktie setzt zum nächsten Sprung an! Comeback des Jahres erwartet!

Von der Suche nach Mineralvorkommen bis zur Schließung einer Mine vergeht viel Zeit.

Lesen Sie mehr

Gelungenes Jahr!

Copper Mountain Mining liefert mächtig gute 2020-Ergebnisse

JETZT KUPFER-AKTIEN KAUFEN! Die weltweiten Lagerbestände sind auf den niedrigsten Stand seit 2008 gesunken und werden unter anderem wegen des Ausbaus von E-Mobilität und regenerativen Energien noch weiter sinken!

Lesen Sie mehr

All in one!

Sibanye-Stillwater: Prognosen übertroffen, Rekorddividende und neues Geschäftsfeld erschlossen!

Alle Zeichen stehen wieder auf Wachstum! Hervorragende Zahlen, die sogar eine hohe Dividende ermöglichen, und der Einstieg in ein wichtiges Batteriemetall stellen den Konzern neu auf!

Lesen Sie mehr

