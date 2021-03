Clé De Peau Beauté gibt "Power of Radiance"-Preisträgerin 2021 bekannt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Tokio (ots/PRNewswire) - Der Preis zeichnet eine Frau aus, die das Leben vonMädchen und Frauen durch die Ausbildung in den MINT-Fachbereichen inspiriert undverbessert hatClé de Peau Beauté, die Luxusmarke für Hautpflege und Make-up, ist stolz, diedritten "Power of Radiance Awards" bekannt zu geben, die das Unternehmen imRahmen seines langfristigen philanthropischen Engagements verleiht. Diesmalrichtet sich der Preis an die Ausbildung von Mädchen in den MINT-Fachbereichen(Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) als Schlüssel zueiner besseren Zukunft sind. Im vergangenen Jahr wurde die Bildung aufgrund vonCOVID-19 stark gestört. Unsere zunehmende Abhängigkeit von der Technologie hatunter anderem deutlich gemacht, dass die Zukunft einen stärkeren Fokus auf dieMINT-Fachbereiche erfordern wird, um den Mädchen die besten Zukunftschancen zubieten. Deshalb ist Clé de Peau Beauté stolz darauf, durch die Förderung derMINT-bezogenen Ausbildung sinnvolle Maßnahmen ergreifen zu können, um greifbareErgebnisse zu erzielen. Das langfristige philanthropische Engagement von Clé dePeau Beauté umfasst die "Power of Radiance Awards" sowie eine mehrjährigePartnerschaft mit UNICEF zur Unterstützung des Gleichstellungsprogramms. Die"Power of Radiance Awards" 2021 werden Alyona Tkachenko aus Kasachstanverliehen, die unglaubliche Beiträge geleistet hat, um Mädchen und jungen Frauenin ihrem Land Zugang zu hochwertiger Bildung in den MINT-Fachbereichen zuverschaffen. Mit diesem Programm will Clé de Peau Beauté Mädchen und Frauenbefähigen, proaktiv tätig zu sein und etwas Positives in der Welt zu bewirken.Leider hängt der Zugang zu Chancen allzu oft vom sozioökonomischen und sozialenHintergrund des Einzelnen ab. Eine stärkere Förderung von Mädchen und Frauen inMINT-Bereichen kann jedoch dazu beitragen, sie mit den notwendigen Fähigkeitenauszustatten, um sich gut bezahlte Arbeitsplätze zu sichern und damit densozioökonomischen Fortschritt in ihren Gemeinden voranzutreiben.* Bildung istder Schlüssel dazu, das Potenzial von Mädchen voll auszuschöpfen - sie eröffnetunendliche Möglichkeiten und kann positive Beiträge zur Weltgemeinschaftleisten. Vielen jungen Mädchen auf der ganzen Welt wird jedoch aufgrund vonBarrieren wie früher Heirat, Armut, Diskriminierung und geschlechtsspezifischerVoreingenommenheit die Möglichkeit vorenthalten, eine weiterführende Schule zubesuchen. Der Zugang zu MINT-Bildung kann helfen, diese Barrieren aus dem Weg zuräumen und den Mädchen die Möglichkeit zu geben, selbst über ihre Zukunft zu