BERNSTEIN RESEARCH belässt Nestle auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Bruno Monteyne

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Das Management des Nahrungsmittelkonzerns habe bestätigt, dass das Wachstum aus eigener Kraft sich nun wieder beschleunigen werde, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei eine wichtige Aussage gewesen. Die ausgegebene Prognose hält er angesichts der Erfahrungen mit dem Managementteam um Ulf Schneider für konservativ./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 00:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.