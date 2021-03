NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Kurserholung zum Wochenausklang dürfte die Wall Street mit weiteren Kursgewinnen in die neue Woche starten. Leichte Unterstützung könnten positive Corona-Nachrichten sowie klare Aussichten auf eine baldige Verabschiedung des 1,9 Billionen Dollar schweren US-Konjunkturprogramms bieten.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial am Montag 0,33 Prozent höher bei 31 600 Punkten. Am Freitag hatte der US-Leitindex nach einem unerwartet guten US-Arbeitsmarktbericht 1,85 Prozent gewonnen und auf Wochensicht ein fast ebenso hohes Plus erreicht.