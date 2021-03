---------------------------------------------------------------------------

Achiko gibt den Abschluss der Wandeldarlehenstransaktion mit der Negma Group bekannt



Zürich, 9 März 2021 - Die Achiko AG (SWX: ACHI, ISIN CH0522213468) («Achiko», das «Unternehmen») hat die Vereinbarung über ein nachrangiges Wandeldarlehen in Höhe von CHF 900'000 basierend auf dem am 30. November 2020 kommunizierten verbindlichen Term Sheet mit der Negma Group erfolgreich abgeschlossen. Das Wandeldarlehen ist mit einer Emission von 1'500'000 Optionsscheinen (Warrants) verbunden. Jeder Warrant berechtigt zum Kauf einer Namenaktie des Unternehmens, hat eine Ausübungsfrist zwischen dem 30. und 360. Tag nach dem Datum der Ausgabe der Warrants und einen Ausübungspreis von CHF 0.35 (vorbehaltlich der üblichen Anpassungen). Dies ersetzt die Wandelanleihevereinbarung mit Negma vom 16. Juli 2020.

Achiko wird diese Mittel für den Betrieb und die Weiterentwicklung seiner mobilen Check-in- und Testpass-App (Teman Sehat) und der diagnostischen Testtechnologie für Covid-19 (Projekt Gumnuts) verwenden, einschliesslich einer Produktregistrierung in Indonesien in diesem März.

Über Achiko AG

Wir kombinieren wegweisende wissenschaftliche Erkenntnisse mit innovativen Technologien, um Lösungen zu schaffen, die Patienten, Medizinern und Regierungsbehörden gleichermassen ein grossartiges Nutzererlebnis verschaffen - was letztendlich zur Transformation der Healthcare-Industrie führt.



Die aktuelle Entwicklung unseres zum Patent angemeldeten diagnostischen Testverfahrens für Covid-19 (Project Gumnuts) liefert Nutzern einfach und effektiv zuverlässige Resultate. Gemeinsam mit unserer mobilen Check-In-App (Teman Sehat), ermöglichen wir den Nutzern, Zeit und Ort ihrer Tests selbst zu planen, ihre Privatsphäre zu schützen, Erfahrungen auszutauschen, die Ergebnisse in einem Pass festzuhalten und Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Achiko hält die exklusiven Vermarktungsrechte an der Technologie von Regenacellx.sl, die Project Gumnuts zugrunde liegt. Sie kann sowohl für den Nachweis aller bekannten Varianten von Covid-19 als auch für andere Krankheitserreger verwendet werden. Achiko freut sich auf den Abschluss der behördlichen Zulassung und darauf, die Technologie so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen und sie in einer Reihe von Testkits und anderen Assay-Formaten anzuwenden.



Unser Hauptsitz befindet sich in Zürich und wir verfügen über Büros in Hongkong, Jakarta, Singapur und Seoul.

http://www.achiko.com



Pressekontakte



ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com



Schweiz

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67



Deutschland und Österreich

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51



Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

