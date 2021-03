Ready Set Gold Schliesst Phase 1 Bohrprogramm Auf Northshore Ab / Bringt Investoren Auf Den Neuesten Stand Hinsichtlich Des Geologischen Konzepts Für Das Projekt

Das Programm, dessen Abschluss für den 10. März 2021 geplant war, ist pünktlich und im Rahmen des Budgets abgeschlossen worden. Das Programm bestand aus insgesamt 13 Bohrlöchern und Gesamtbohrungen von 2.900 m.

Dieses Phase 1 Bohrprogramm wurde entwickelt, um die strukturellen und geologischen Kontrollen der Mineralisierung der historischen Afric Ressource ("Afric") auf Northshore mit Schwerpunkt auf hochwertigem Gold besser zu verstehen. Die Bohrergebnisse werden bei der Bestätigung des neuen Interpretationsmodells des Unternehmens, welches die Möglichkeit beinhaltet, dass die Ressource in unerforschte Streich- und Senkungsrichtungen geöffnet sein könnte, helfen. Historische Löcher wurden hauptsächlich in Nordwest-Südost-Richtung gebohrt, und das geologische Team hat nach dem Modell von Brad Lazich den größten Teil des Programms in Süd-Nord-Richtung gebohrt, was so interpretiert wird, dass es die wahre Breite besser darstellt.

Die Bohrungen konzentrierten sich auf Schlüsselbereiche mit geringer Bohrdichte oder ohne Bohrungen mit der Aussicht auf eine höhergradige Goldmineralisierung. Um Afric potenziell zu erweitern, ist ein Phase 2 Programm geplant, welches das aktualisierte Interpretationsmodell und die Planung neuer Bohrziele nutzt, um die hochgradige Mineralisierung und die strukturelle Tiefe besser zu definieren. Alle abgeschlossenen Bohrlöcher für Phase 1 wurden so geplant, dass die Informationen genutzt werden können, wenn Ready Set Gold mit der aktualisierten Ressourcenberechnung des Afric Goldvorkommens fortfährt.