HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat Deutsche Post nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 50 Euro angehoben. Der Logistikkonzern habe hervorragende Zahlen zum Corona-Jahr 2020 geliefert, die er im Jahresverlauf so nicht erwartet habe, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bonner hätten von der durch die Pandemie beschleunigten Dynamik im e-Commerce-Geschäft profitiert und daraufhin nun eine Dividendenanhebung vorgeschlagen und ein Aktienrückkaufprogramm initiiert./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 09:51 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 10:07 / MEZ