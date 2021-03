Anlegerverlag Bayer legt los wie die Feuerwehr! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 12.03.2021, 15:48 | 52 | 0 | 0 12.03.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de So hatte man es sich als Anleger der Bayer AG erhofft. Die Aktie kann endlich mal wieder sein volles Potenzial ausschöpfen und geht durch die Decke. Die Anzeigentafel ist grün und der Kurs steigt kontinuierlich an! Nun dürfte das Kursziel von 55 Euro wieder mit großen Schritten in Angriff genommen werden. Wird das noch heute erreicht werden können? Anlegertipp: Ein Ende des Lockdowns ist in Sicht. Bereiten Sie ihr Depot nun ideal auf diesen Moment vor! Wir haben für Sie die besten Aktien für den Sommer aufgespürt. Einfach hier klicken. Der Pharmakonzern aus Leverkusen ist eine der wichtigsten deutschen Aktien. Hier stecken viele Anleger drin, die auf langfristige Gewinne abzielen, weshalb es von großer Bedeutung für eine breite Masse ist, dass diese Aktie endlich wieder vernünftig performt. Bayer gibt sich wieder richtig Mühe, dem Anspruch der Anleger gerecht zu werden und erzielt Gewinne auf dem Aktienmarkt! Wohin geht es nun noch für Bayer? Das nächste Ziel ist klar die 55-Euro-Hürde, aber es ist nicht auszuschließen, dass auch die Marke von 60 Euro endlich geknackt werden soll. Auf jeden Fall ist die Richtung klar: nach oben. So auch heute, denn gegenüber dem Vortag liegt die Aktie bereits um 0,88 Prozent höher. Das entspricht einem Plus von 0,46 Euro, wodurch die Aktie auf satte 52,89 Euro springt! Fazit: Welche Aktien nach dem bevorstehenden Lockdown-Ende am profitabelsten sind, können Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport nachlesen. Hier geht’s zum Download!



