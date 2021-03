DIFI lässt Talsohle hinter sich- Immer noch deutlich im Minus, aber bester Wert seit 2019

Frankfurt (ots) - Der Deutsche Immobilienfinanzierungsindex (DIFI)* von JLL und

dem ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, der

vierteljährliche Stimmungsindikator für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in

Deutschland, hat im 1. Quartal 2021 zum dritten Mal in Folge zugelegt. "Mit

einem Plus von 9,5 Punkten gegenüber dem Vorquartal weist der Indexstand zwar

immer noch ein deutliches Minus aus (- 14,0 Punkte) , aber die Tendenz ist

positiv und gleichbedeutend dem besten Wert seit Herbst 2019", so Anke Herz ,

Head of Debt Advisory JLL Germany.



Zwar haben sich in der vierten Nach-Corona-Umfrage sowohl die Einschätzungen der

befragten Experten/-innen zur Finanzierungssituation in denvergangenen sechs

Monaten (+ 7,4 Punkte) als auch die Finanzierungserwartungen für die kommenden

sechs Monate (+ 11,7 Punkte) weiter verbessert. Beide Salden bewegen sich mit

minus 22,2 Punkten bzw. minus 5,7 Punkten aber immer noch im negativen Bereich.









Bis auf den Einzelhandel konstatierten die Experten den anderen vier

Nutzungsarten (gegenüber der Befragung im 4. Quartal 2020) eine positive

Entwicklung, dies sowohl bei ihrer Einschätzung der Finanzierungssituation als

auch der kurzfristigen Aussicht. Selten hatte der Einzelhandel so zu kämpfen wie

2020, und auch 2021 wird schwierig bleiben, das erste Vierteljahr noch

größtenteils im Lockdown. Das spiegelt sich auch in den DIFI-Zahlen wider: minus

11,2 und minus 4,4 Punkte schlagen hier bei der Befragung zu Buche. Beim

Indikatorstand wird der Einzelhandelssektor allerdings von Hotel sogar noch

übertroffen: minus 75,8 Punkten stehen minus 84,4 Punkte gegenüber. Aber: der

Hotelsektor hat bei den Expertinnen und Experten immerhin um 3,5 Punkte

zugelegt, besser noch sind deren angegebenen Aussichten (+16,7 Punkte). "Die

Mehrheit der Befragten erwartet nun, dass die Finanzierungsbedingungen für

Hotelimmobilien im Laufe der nächsten sechs Monate entweder unverändert bleiben

oder sich verbessern werden. Es bleibt eine Einschätzung, die auf einem Erfolg

der angelaufenen Impfkampagnen mit einer damit verbundenen Hoffnung zur Rückkehr

zum 'normalen Leben' beruht", so Anke Herz.



Auch die Nutzungsart Büro ist nach Einschätzungen der Expertinnen und Experten

weiterhin negativ von der Corona-Pandemie betroffen (-37,1 Punkte), allerdings

mit dem optimistischsten Ausblick: Der Erwartungsindikator fällt mit 20 Punkten

deutlich höher aus als bei der letzten Befragung im 4. Quartal 2020.



Profiteure des aktuellen Umfelds sind nach Einschätzungen der Expertinnen und

Experten nach wie vor Logistik und Wohnen . Beide Nutzungsarten weisen im 1. Seite 2 ► Seite 1 von 3



