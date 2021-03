18.03.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NeXR Technologies SE startet weiteres Produkt auf Basis der eigenentwickelten Virtual Reality Plattform: NeXR Show ermöglicht interaktives Live-Entertainment - und bringt in Pandemiezeiten Künstler*innen und ihre Fans virtuell wieder zusammen



Berlin, 18. März 2021



Mit NeXR Show startet NeXR Technologies (XETRA: NXR) heute ein weiteres Produkt und damit auch die nächste Evolutionsstufe der bereits mit NeXR Seminar eingeführten Virtual Reality Plattform. Mit dem Ausbau der VR-Multiuser und Multipurpose-VR-Plattform bündelt NeXR Technologies State of the Art Entertainment-Technologien in einer neuen digitalen Anwendung und steigt somit in den schnell wachsenden Markt der virtuellen Livekonzerte ein.



Livekonzerte als Präsenzveranstaltung können derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Mehr noch: Die besonders zuschauerstarke Festivalsaison in den Sommermonaten fällt der Pandemie zum Opfer. Das ist eine herausfordernde Situation für alle Beteiligten. NeXR bringt Künstler*innen wieder zurück auf die Bühne ihrer Wahl. Diese werden vom Virtual Production Studio-Team vor einem Green-Screen aufgenommen und via Live-Stream auf Plattformen wie Twitch oder YouTube übertragen. Weitere Plattformen werden zukünftig ebenfalls unterstützt. Entscheidend für das Event-Erlebnis der nächsten Generation ist die nächste Evolutionsstufe der Green-Screen-Technologie in Kombination mit einer tiefen Einbindung in die von EPIC Games entwickelten Unreal-Engine und der damit erschaffenen virtuellen Umgebung.