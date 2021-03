NetCents Technology meldet in der ersten Märzhälfte ein Transaktionsvolumen von über $10.800.000

VANCOUVER, B.C., 18. März 2021 – NetCents Technology Inc. („NetCents“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein Unternehmen für Kryptowährungen, freut sich, ein weiteres Rekordtempo bei Kryptowährungstransaktionen innerhalb seines Ökosystems bekannt zu geben.

Das Unternehmen hat in der ersten Märzhälfte ein Transaktionsvolumen von über $10.800.000 abgewickelt, wobei das Volumen im Februar um 61 % und das Volumen im Januar um über 31 % übertroffen wurde. Dieses Wachstum knüpft an die berichteten 6,7 Millionen im Februar und 8,2 Millionen im Januar an.

„Wir sind begeistert, unseren Wachstumskurs für 2021 fortzusetzen und das Transaktionsvolumen in einem weiteren Rekordmonat zu erhöhen, wobei die zweite Hälfte des Monats noch vor uns liegt“, sagte Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents Technology. „Wir gehen davon aus, dass unser Wachstum auch im ersten Kalenderquartal 2021 weiter wachsen wird, wenn wir erfolgreiche Händler- und Partnerbeziehungen aufbauen und unseren Kunden die Tools, Services und das Know-how bieten, die sie benötigen.“

Das Unternehmen führt diese anhaltende Wachstumsrate auf eine Vielzahl von Faktoren zurück, einschließlich der Expansion von einer nordamerikanischen zu einer globalen Händlerbasis, der Konzentration auf wichtige Wachstumsbranchen für Händler, einschließlich B2B, Luxus, Einzelhandel und Gaming, der Integration in den traditionellen Zahlungsbereich durch technologische Integrationen und Partnerschaften und das erfolgreiche Omnichannel-Modell sowie die branchenführende Technologieplattform, die eine nahtlose Integration in Zahlungssysteme für Vertragspartner ermöglicht.

„Die starke Pipeline und robuste Angebote von NetCents signalisieren nachhaltiges Transaktionswachstum für die absehbare Zukunft“, so Herr Moore weiter. „Unser zukünftiges Wachstum wird auf bestehenden und neuen Händlern basieren, da wir unseren Marktanteil kontinuierlich ausbauen, was durch Produktinnovationen und die rasante Zunahme der Einführung und Verwendung von Kryptowährung als Zahlungsmittel angetrieben wird.“

Im Merchant Gateway findet eine Transaktion statt, wenn ein Kunde einen Händler sowohl für Instant Settlement- als auch für manuelle Settlement-Transaktionen innerhalb des Gateways bezahlt. In der NC-Börse ist eine Transaktion der Kauf oder Verkauf einer Kryptowährung mit Fiat- oder Kryptowährung. Die Transaktionen beinhalten nicht die Abhebung von Fiat- oder Kryptowährungsmitteln durch Händler oder die Einzahlung, Abhebung und Übertragung von Fiat- oder Kryptowährung für Nutzer.