Anlegerverlag TUI: Absturz trotz Höhenflug! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 19.03.2021, 11:48 | 22 | 0 | 0 19.03.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Das war so auf jeden Fall nicht zu erwarten! Die Aktie von TUI geht tief in den Keller und muss einen starken Rücksetzer durchleben! Das hatte man so nicht erwartet, denn die Öffnungen für Reisen nach Mallorca sollten den Kurs von TUI ordentlich ankurbeln. Jedoch muss TUI nun darunter leiden, dass schon in kurzer Zeit wieder ein Lockdown kommen könnte. Anlegertipp: Ein Ende des Lockdowns ist in Sicht. Ist TUI also ein künftiger Gewinner? Bereiten Sie ihr Depot nun ideal auf diesen Moment vor! Wir haben für Sie die besten Aktien für den Sommer aufgespürt. Einfach hier klicken. Wie wird sich die Aktie von TUI nun weiter entwickeln? Die Aussichten sind alles andere als prächtig und es kann momentan eigentlich nur bergab gehen. TUI muss wohl damit rechnen, dass zeitnah die Öffnungsschritte zurückgenommen werden und wieder eine schwierige Phase auf TUI zukommt. Das Unternehmen aus Hannover hat es also momentan alles andere als einfach! Wird sich das Reiseunternehmen wieder stabilisieren können oder beginnt nun wieder eine heftige Phase der Abwertung? Die Tendenz geht eindeutig nach unten, denn auch der Wert von 5 Euro wurde rasant wieder unterschritten. Heute nimmt die Kurskorrektur kein Ende, denn TUI verliert weitere 2,29 Prozent und 0,112 Euro, wodurch der Kurs bei 4,772 Euro stehen bleibt! Fazit: TUI könnte als großer Gewinner aus dieser Phase hervorkommen. Welche Aktien nach dem bevorstehenden Lockdown-Ende am profitabelsten sind, können Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport nachlesen. Hier geht’s zum Download!



