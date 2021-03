Ein wichtiger Schritt ist Geschaft auf dem Weg zum Goldabbau. Der letzte soll schon Ende April folgen.

Die Anleger in Kanada begrüßten gestern die Nachricht, dass Blue Lagoon die Installation einer hochmodernen Wasseraufbereitungsanlage auf Dome Mountain erfolgreich abgeschlossen hat, mit einem Kurssprung von fast 11%! Dies war die zweite von drei Auflagen, die Blue Lagoon noch zu erfüllen hatte und das Unternehmen wird sich nun darauf konzentrieren, die Minenrückgewinnungspläne zu aktualisieren und fertigzustellen – die letzte Anforderung. Das, so Blue Lagoons CEO Rana Vig, dürfte voraussichtlich schon Ende April erreicht sein!

Dome Mountain ist ein ganzjährig über Straßen erreichbares Konzessionsgebiet, das mit dem Auto in nur 50-minütiger Entfernung zur Stadt Smithers liegt. Das Projekt verfügt bereits über eine Environmental Management Act Permit (EMA, Genehmigung nach Umweltmanagementgesetz) und über eine Bergbaugenehmigung, die eine jährliche Produktion von bis zu 75.000 Tonnen Erz erlaubt.

Bislang hat Blue Lagoon für Dome Mountain eine Ressource von 70.418 Unzen Gold und 341.784 Unzen Silber in der Kategorie angezeigt und von 109.160 Unzen Gold und 473.890 Unzen Silber in der Kategorie geschlussfolgert ausgewiesen. Im Rahmen eines auf 20.000 Bohrmeter ausgelegten Bohrprogramms hat man aber immer wieder hochgradige Goldvererzung nachgewiesen, die auf eine signifikante Ausweitung der Vererzung dieses Systems namens Boulder in die Tiefe und auch nach Osten hindeutet! Blue Lagoon will eine neue Ressourcenschätzung vorlegen, sobald man alle Daten sowohl aus dem Bohrprogramm 2020 als auch aus diesem Programm erhalten und analysiert hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass dies im zweiten Halbjahr 2021 der Fall sein wird. Man erwartet, dass der Umfang der Ressourcen damit erheblich gesteigert werden kann.

Kommt hinzu, dass das Konzessionsgebiet Dome Mountain nicht nur über den Erzgang Boulder sondern insgesamt über 15 bekannte hochgradige Golderzgänge verfügt und fast 90 % des 18.934 Hektar großen Projektgebiets noch nicht erkundet sind…

Fazit:

Blue Lagoon hat einmal mehr geliefert und ist der Wiederaufnahme des Abbaus auf Dome Mountain nun ein großes Stück näher gerückt, sodass die Aussicht auf eine baldige Produktionsaufnahme sich weiter konkretisiert. Wenn auch die letzte Auflage in dieser Hinsicht erfüllt ist, dürfte dies der Aktie weiteren Schwung geben. Hinzu kommt, dass Dome Mountain über erhebliches Explorationspotenzial über die bekannten Ressourcen im Adersystem Boulder hinaus verfügt, das noch kaum getestet wurde, 2021 aber zum ersten Mal genauer untersucht werden soll. Bei allen sicherlich vorhandenen Risiken besteht so unserer Ansicht nach noch deutliches Aufholpotenzial für Blue Lagoon Resources.

