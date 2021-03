Verbleibt die Lufthansa-Aktie auch in naher Zukunft unter Druck, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Trotz der massiven Beschränkungen der Luftfahrtbranche konnte die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) wegen der Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme der Reisetätigkeit am 1.3.21 ein 12-Monatshoch bei 12,96 Euro erreichen. In weiterer Folge konnte die Aktie, die noch vor einem halben Jahr bei 6,85 Euro einen langjährigen Tiefststand verzeichnete, das hohe Niveau allerdings nicht halten. In den vergangenen Tagen beschleunigte sich die Talfahrt der Aktie. Im Vormittagshandel notierte die im Bereich von 10,70 Euro um vier Prozent unterhalb ihres Vortagesschlusskurses.

Setzt sich die Talfahrt der Lufthansa-Aktie, die in den aktuellsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 5,45 Euro als verkaufenswert eingestuft wird, ihre Talfahrt auf 9,50 Euro fort (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 26.1.21) dann werden Short-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.