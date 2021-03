Trotz bereits jahrelang andauernder Exploration konnte die Mine Lulo einen Anstieg verzeichnen.

Lucapa hatte die unabhängigen Experten von Z Star Mineral Resource Consultants aus Kapstadt mit der Aktualisierung beauftragt, bei der folgende Faktoren berücksichtigt wurden:

die laufende Ausbeutung der Vorkommen bis zum 31. Dezember 2020. In diesem Zeitraum wurden Diamanten mit einem Gesamtgewicht von rund 23.600 Karat aus ca. 271.700 Kubikmetern Geröll gewonnen;

die Abgrenzung neuer oder zusätzlicher Ressourcen sowie das verbesserte Verständnis der bestehenden Ressourcengebiete durch ein ausgedehntes, 4.000 Handbohrungen umfassendes Bohr- sowie ein 770 Löcher umfassendes Testgrubenprogramm und

der Verkauf der 2020 produzierten Diamanten.



Quelle: Lucapa Diamond Company

Und selbst nachdem man die 2020 abgebauten 23.600 Karat sowie eine Absenkung des Gehalts auf 6,86 Karat pro 100 Kubikmeter vornahm (vor allem auf Grund der Anpassung des Verwässerungsfaktors) stieg in der neuen Ressource die Zahl der Karat in situ um 35% auf 135.900 Karat! Wie der Bericht der Experten zudem aufzeigte, konnte durch den Nachweis zusätzlicher Ressourcen das Volumen des für den Abbau geeigneten Gerölls auf 2 Mio. Kubikmeter erhöht werden. Das entspricht bei den aktuellen Raten einem für fünf Jahre ausreichende Durchsatz.

Natürlich wirkte sich auch hier die Corona-Pandemie aus, die dazu führte, dass der angenommene, durchschnittliche Wert pro Karat auf 1.440 USD gesenkt wurde. Bislang wurden auf Lulo Diamanten mit einem Gesamtgewicht von 112,000 Karat gewonnen und von Lucapa und seinen Partnern für insgesamt 200 Mio. USD verkauft. Dabei lag der Durchschnittspreis bei 1.790 USD pro Karat. Und – wie verschiedentlich erwähnt – mittlerweile haben sich Diamantnachfrage und Preise erholt und liegen in etwa wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie…

Fazit:

Die Investitionen in die Exploration auf Lulo haben sich offensichtlich ausgezahlt. Denn der Anstieg der Ressource um 35% auf ca. 136.000 Karat ist ein neuer Rekord – und dies trotz mittlerweile sechs Jahren Ausbeutung! Auch der Wert der neu abgegrenzten Gebiete zeigt sich wieder, wie Lucapas Managing Director Stephen Wetherall erklärte, da diese einen wahren Strom hochwertiger Edelsteine geliefert hätten. Zusammen mit der Steigerung der Kapazität der Mothae-Mine in Lesotho (wir berichteten https://goldinvest.de/aus-der-redaktion/40-lucapa-diamond/4538-lucpapa ...) scheint uns Lucapa 2021 auf einem guten Weg zu sein.

