Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Börsen Frankfurt und München Am 1. April wird gehandelt - trotz neuer COVID-19 Regeln Zwar haben Bund und Länder in der Nacht zum Dienstag neue Corona-Regeln beschlossen, zu der auch ein umfangreicher Lockdown am Gründonnerstag, dem 1. April 2021 gehört. An den Börsen in Frankfurt und München findet der Handel dennoch auch an diesem …