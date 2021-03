Asia Broadband startet heute den Verkauf von mit Gold abgesicherten Kryptowährungs-Token

LAS VEGAS, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- über InvestorWire – Asia Broadband Inc. (OTC: AABB) („AABB“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen heute den Verkauf des AABB-Gold-Kryptowährungs-Tokens (AABBG) gestartet hat, der von Core State Holdings, Corp. (CSHC) entwickelt wurde. Um Token erwerben zu können, müssen Benutzer des AABB Wallet die App aktualisieren oder herunterladen, um die neueste Version der App zu installieren und den Know-Your-Client-Prozess (KYC) durchzuführen. In dieser neuen Version von AABB Wallet steht das Token nur zum Kauf im Umtausch mit anderen bedeutenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Litecoin zur Verfügung.



Daher müssen Käufer bestehende Kryptowährungen in einem Drittanbieter-Wallet wie Coinbase oder Binance halten. Käufer werden dann die Kryptowährung von ihrem Drittanbieter-Wallet in ihr AABB Wallet einzahlen, um den AABB-Gold-Token (AABBG) für den aktuellen Goldpreis von 0,1 Gramm (ca. 5,60 USD) umzutauschen und zu kaufen, zuzüglich einer kleinen Transaktionsgebühr. Support für Benutzer des AABB Wallet steht auf der Website www.AABBGoldToken.com und per E-Mail an AABBWallet@gmail.com zur Verfügung.