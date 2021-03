---------------------------------------------------------------------------

Leifheit AG im Geschäftsjahr 2020 auf Wachstumskurs



* Konzernumsatz im Jahr 2020 um 16 Prozent auf 271,6 Mio. EUR gestiegen

* Positiver Turnaround in Deutschland mit Umsatzwachstum von 14,6 Prozent

* Konzern-EBIT mit 18,8 Mio. EUR im Vorjahresvergleich fast verdoppelt

* TV-Werbekampagne zu Jahresbeginn 2021 erfolgreich angelaufen

* Prognose 2021: Wachstum des Konzernumsatzes um mind. 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, EBIT zwischen 20 und 24 Mio. EUR erwartet

Nassau, 24. März 2021 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, veröffentlicht heute die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte der Leifheit-Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 271,6 Mio. EUR erwirtschaften. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 16,0 Prozent (2019: 234,0 Mio. EUR). Dabei verzeichnete das Unternehmen in allen Regionen ein zweistelliges Wachstum. Besonders erfreulich ist hierbei die Entwicklung im Heimatmarkt Deutschland. Hier gelang nach einer zuletzt rückläufigen Umsatzentwicklung im Jahr 2020 der Turnaround. So erzielte der Leifheit-Konzern in Deutschland auf Jahressicht einen Umsatz in Höhe von 107,2 Mio. EUR, was einer Steigerung von 14,6 Prozent entspricht (2019: 93,5 Mio. EUR). Daneben erzielte der Leifheit-Konzern ein Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) von 18,8 Mio. EUR und konnte damit das Konzern-EBIT im Vorjahresvergleich fast verdoppeln (2019: 9,9 Mio. EUR).



Henner Rinsche, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, bewertet das Geschäftsjahr 2020 entsprechend positiv: "Wir haben im Jahr 2020 eine klare Trendwende bei Umsatz, Marge und EBIT erreicht. Dabei ist es uns gelungen, auf Basis unseres europäischen Produktions- und Logistik-Footprint unsere Kunden trotz der pandemiebedingten Herausforderungen in der Supply Chain verlässlich zu beliefern. Eine Herausforderung ist geblieben: der sowohl wachstums- wie auch pandemiebedingte Anstieg des Working Capital ging zu Lasten des Cashflows. An der Verbesserung des Cashflows werden wir 2021 weiter fokussiert arbeiten. Dass wir mit unserer Wachstumsstrategie "Scaling Up Success" spürbare Fortschritte erreichen können, haben wir 2020 unter Beweis gestellt. Wir haben neben den verstärkten Investitionen in Verbraucherwerbung auch zusätzliche Rationalisierungsmaßnahmen umgesetzt und damit weitere wichtige Weichenstellungen zur Steigerung der Verbrauchernachfrage sowie zur Verbesserung der Margen- und Kostensituation im Jahr 2021 auf den Weg gebracht."