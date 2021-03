DGAP-News ecotel communication ag: ecotel und RingCentral schließen Partnerschaft für die Vermarktung von UCaaS-Lösungen an Geschäftskunden in Deutschland (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 24.03.2021, 12:00 | 55 | 0 | 0 24.03.2021, 12:00 | ecotel communication ag: ecotel und RingCentral schließen Partnerschaft für die Vermarktung von UCaaS-Lösungen an Geschäftskunden in Deutschland ^

DGAP-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Kooperation ecotel communication ag: ecotel und RingCentral schließen Partnerschaft für die Vermarktung von UCaaS-Lösungen an Geschäftskunden in Deutschland 24.03.2021 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- ecotel und RingCentral schließen Partnerschaft für die Vermarktung von UCaaS-Lösungen an Geschäftskunden in Deutschland

Düsseldorf, Belmont, USA 24. März 2021

Die ecotel communication ag, zertifizierter Qualitätsanbieter von IT- und Telekommunikationslösungen für Geschäftskunden in Deutschland, und RingCentral, ein führender Anbieter von globalen

Enterprise-Cloud-Communications-, Video-Meeting-, Collaboration- und Contact-Center-Lösungen, geben heute eine enge Partnerschaft bekannt. ecotel wird künftig im Rahmen dieser Kooperation RingCentral Office(R) vermarkten, eine Unified Communications-as-a-Service (UCaaS)-Plattform, die Team-Messaging, Video-Meetings und eine Cloud-Telefonanlage bereitstellt. ecotel bietet seinen Kunden ergänzende Dienstleistungen, wie die Migration, Konfiguration und Integration der Kommunikationsplattform, um ihnen eine schnelle und reibungslose Inbetriebnahme zu ermöglichen. Durch die neue Partnerschaft erhalten sowohl Vertriebspartner des Düsseldorfer ITK-Anbieters ecotel als auch Kunden eine attraktive Erweiterung des Lösungsportfolios im Geschäftsfeld UCC. RingCentral Office(R) wird sich nahtlos in das bestehende Portfolio von ecotel einfügen, um einen reibungslosen Übergang von klassischer Festznetztelefonie hin zur Unified Communication zu ermöglichen. ecotel wird dabei der erste Service Provider in Deutschland sein, der die eigene Telefonie-Plattform (TNB-Betrieb) mit RingCentral Office(R) kombiniert. "Wir freuen uns, Unternehmen in ganz Deutschland die Flexibilität und Agilität von UCaaS anbieten zu können", erklärt Markus Hendrich, Chief Digital Officer der ecotel communication ag. "Mit der Unified-Lösung von RingCentral können unsere Kunden ihren Mitarbeitern alle Kommunikationsdienste zur Verfügung stellen, die sie brauchen. Dazu gehören Team-Messaging, Video-Meetings und eine Cloud-Telefonanlage - alles in einer App, die es ihnen ermöglicht, jederzeit, überall und von jedem Gerät aus zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Dies trägt weiter dazu bei, die Unternehmenskommunikation in Deutschland zu digitalisieren."

Seite 2 ► Seite 1 von 3 ecotel communication Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Diskussion: Ecotel - Neue Aktie - Chance oder Flop ? Wertpapier

ecotel communication Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer