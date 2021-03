DIC Asset AG: Virtuelle Hauptversammlung 2021 beschließt Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie

Alle Tagesordnungspunkte mit großen Mehrheiten bestätigt

Ausschüttungsquote erhöht auf 57% der Funds from Operations (FFO)

Wahlrecht Aktien- oder Bardividende wie in den Vorjahren

Frankfurt am Main, 24. März 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung 2021 alle Tagesordnungspunkte mit großen Mehrheiten bestätigt. Wie im Vorjahr fand die Hauptversammlung aufgrund der veränderten Gesetzeslage infolge der Covid-19-Pandemie als Online-Veranstaltung ohne physische Präsenz von Aktionären, Bevollmächtigten und Gästen statt.

In ihrer Rede betonte die Vorstandsvorsitzenden Sonja Wärntges die Erfolge im herausfordernden Geschäftsjahr 2020 und gab einen Ausblick auf die Mittelfristziele und Zukunftsthemen: "Wir haben verschiedene Leitlinien unserer Wachstumsagenda zusammengeführt und das Thema ESG, die Verknüpfung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien als strategierelevantes Ressort in unserer Organisation verankert. Eine weitere wichtige Aufgabe der strategischen und operativen Ertüchtigung ist die beschleunigte Digitalisierung und Entwicklung von Services, die wir als Produkt in Kombination mit der Immobilie etablieren können. Mit derselben Kreativität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit mit der wir selbst in einem Jahr wie 2020 unsere Ziele erreicht und sogar übertroffen haben werden wir auch in Zukunft ans Werk gehen."