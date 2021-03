Manchmal ist es einfach besser leise seine Markt-Position auszubauen, als laut zu trommeln

Nach diesem Motto kann man die Entwicklung in Australien sehen: Dort wurde die erste öffentliche H2-Tankstelle des Landes in Fyshwick, Canberra eröffnet. Und dort sollen auch die von der Regierung angeschafften ersten 20 Hyundai NEXO – Brennstoffzellenfahrzeuge – betankt werden. Die Pläne der australischen Regierung sehen vor, ihre gesamte Fahrzeugflotte auf Null-Emissionen umzustellen.

Und was hat das mit Nel zu tun?

Nel’s Elektrolyseur ist an der Tankstelle im Einsatz. Und das zeigt erstmal die Wettbewerbsfähigkeit der norwegischen Produkte, aber gleichzeitig die Chancen Nel’s einen weiteren Markt mit seiner Technologie zu beherrschen. So wie Nel’s Technologie Dank des Kunden Iwatani bereits in 14 plus 4 Wasserstofftankstellen in Kalifornien eine führende Stellung einnimmt, so könnte diese erste Tankstelle als Blaupause für den australischen Markt dienen. So kommentiert Nel in seinem offiziellen Twitteraccount: „Congratulations to #Australia for opening up your very first publicly available #hydrogen refueling station! We’re proud that it features a Nel #electrolyser.“ (Tweet, 29.03.2021, 12:45 Uhr)

Und Everfuel’s Nachricht von gestern zeigte die starke Wachstumsdynamik im Wasserstoffbereich: Everfuel baut dritte H2-Tankstelle in Kopenhagen, weil die Kapazitäten der anderen beiden mehr als ausgelastet sind!

Everfuel hat mit der Planung ihrer zweiten Hochleistungstankstelle in Kopenhagen begonnen – zentral in Kopenhagens Innenstadt nahe dem Ørsted Wärmekraftwerk. Und diese Tankstelle soll ausbaubar sein bei weiter steigendem H2-Bedarf. Hierfür wurde ein langfristiger Landmietvertrag geschlossen und die entsprechenden Bauanträge eingereicht. Operativ soll die Station Ende des zweiten Quartals dieses Jahres sein.