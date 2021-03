Hankook Tire wechselt für seine SAP-Anwendungen zum Support von Rimini Street

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweiter Anbieter von Unternehmenssoftware-Produkten und -Dienstleistungen, leitender Third-Party-Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und Salesforce-Partner, kündigte heute an, dass der weltweit führende Reifenhersteller Hankook Tire für seine SAP-ECC-6.0-Anwendungen zum Rimini-Street-Support gewechselt hat. Mit dem Support von Rimini Street reduzierte Hankook Tire seine jährlichen Wartungsgebühren um 50 %. Mit den Effizienzgewinnen aus dem Wechsel plant das Unternehmen, seine Ressourcen auf die Entwicklung innovativer Technologien zu konzentrieren, einschließlich künstlicher Intelligenz und digitaler Sensoren.

Hankook Tire Switches to Rimini Street Support for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

Extrem reaktionsschneller ERP-Support und Optimierung der IT-Kosten

Das Unternehmen Hankook Tire wurde 1941 als erstes Autoreifenunternehmen in Korea gegründet und hat sich zu einem weltweiten Marktführer in der Reifenherstellung entwickelt. Hankook Tire ist aktuell in über 180 Ländern tätig und verfügt weltweit über acht Produktionsseiten und fünf Forschungs- und Entwicklungszentren mit über 20.000 Mitarbeitern. Um den Bedarf an technischem Fachwissen über Unternehmenssoftware und an Dienstleistungen für die stark angepassten SAP-ECC-6.0-Anwendungen zu decken, begann der CIO des Unternehmens, sich nach Unterstützung durch Dritte umzusehen. Nachdem Hankook Tire die Qualität des Supports von Rimini Street kennengelernt hatte, beschloss das Unternehmen, den Anbieter zu wechseln, um von dem hochwertigen und reaktionsschnellen SAP-Support des Unternehmens zu profitieren.

„Für uns ist es sehr wichtig, dass unser Unternehmen effizient und auf höchstem Niveau performt. Das Unternehmen befindet sich auf der Überholspur zur digitalen Transformation, mit dem Streben nach Innovation und technologischer Exzellenz im Zentrum“, sagt Seyul Ryu, Chief Digital and Information Officer, Hankook Tire. „Nachdem wir von der weltweiten Verfügbarkeit und dem Experten-Ingenieur-Support von Rimini Street gehört hatten, haben wir uns entschieden, unseren unternehmenskritischen ERP-Anwendungssupport zu Rimini Street zu verlagern, um die Effizienz zu steigern und Ressourcen freizusetzen, damit wir uns auf die Maximierung der Betriebsabläufe konzentrieren können.“