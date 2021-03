Immunic kauft 4SC die Umsatzbeteiligung an IMU-838 ab

Immunic und 4SC haben sich auf einen Verkauf der Umsatzbeteiligung für 4SC an Immunics Projekt IMU-838 geeinigt. 4SC wird im Zuge der Vereinbarung von Immunic eine Ausgleichszahlung in Höhe von 17,25 Millionen Dollar erhalten. Beglichen wird der Betrag jeweils zur Hälfte in bar und Immunic Aktien. Die Gesellschaft hatte das Projekt IMU-838 im September 2016 von 4SC gekauft. Im Zuge dessen wurden neben einer Einmalzahlung sowie ...