Your Family Entertainment arbeitet mit Playground TV zusammen. Dies ist ein Streaming- und App-Anbieter aus Schweden. Angebote von Your Family Entertainment laufen künftig auch in der App der Schweden, darunter „Fix & Foxi“ sowie „Die Drachenjäger“. Finanzielle Details werden nicht mitgeteilt.Die Plattform von Playground TV richtet sich vor allem an mehrsprachige Familien. Man will Kindern Inhalte in ihrer ...