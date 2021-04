Pakistan verschiebt Wiederaufnahme des Handels mit Indien

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Pakistan will eine Wiederaufnahme des Handels mit Indien nun doch erstmal verschieben. Die Regierung habe keine Entscheidung für eine Wiederaufnahme getroffen, sagte der Wissenschafts- und Technologieminister Fawad Chaudhry am Donnerstag nach einer Sitzung des Kabinetts in der Hauptstadt Islamabad.

Menschenrechtsministerin Shireen Mazari schrieb nach der Sitzung auf Twitter, der Premierminister Imran Khan habe klar gemacht, dass es keine Normalisierung der Beziehungen zu Indien geben könne, solange die Regierung in Neu Delhi nicht der von ihr beherrschten Region Kaschmir die Teilautonomie zurückgebe.