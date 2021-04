E3 Metals erhält Förderung von Alberta Innovates in Höhe von $ 1,8 Millionen für die Entwicklung einer Pilotanlage

Das Unternehmen hat eine eigentumsrechtlich geschützte Technologie für die direkte Lithiumextraktion („DLE”) entwickelt, die eine nahtlose Verbindung der konventionellen Ölfeld- und der Lithiumverarbeitung herstellt und die bisher unerschlossenen Lithiumressourcen von Alberta zugänglich macht. Ziel von E3 Metals ist es, seine Lithiumressource auf globaler Ebene zu vermarkten und Lithiumprodukte in Batteriequalität mit null CO₂-Emissionen für die wachsende Elektrofahrzeug-Lieferkette zu liefern.

Die von Alberta Innovates bereitgestellte Finanzierung wird E3 Metals dabei unterstützen, die Effizienz der DLE-Technologie durch schrittweises Scale-up vom Laborprototypen zum Feldpilotprojekt zu demonstrieren. Der erste Schritt besteht im Betrieb eines Prototypen im Labor von E3 Metals in Calgary; im Anschluss daran soll eine Feldpilotanlage an einem Standort im Ressourcengebiet von E3 Metals in Alberta im Dauerbetrieb getestet werden. Durch die Demonstration des Verfahrens im Pilotmaßstab über mehrere Monate plant das Unternehmen, die Risiken seines Lithiumprojekts in Alberta vor dem Scale-up auf den kommerziellen Maßstab mit 20.000 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat pro Jahr erheblich abzumildern. Ein kommerzieller Betrieb bietet die Möglichkeit, direkt und indirekt zahlreiche hochqualifizierte Arbeitskräfte zu beschäftigen und damit Einnahmen in Form von Steuern und Lizenzgebühren für Alberta und Kanada zu generieren.

Sonya Savage, die Energieministerin von Alberta, merkte dazu an: „Die Erschließung potenzieller Rohstoffressourcen in Alberta trägt dazu bei, unsere Wirtschaft zu diversifizieren, Arbeitsplätze zu schaffen und die langfristige wirtschaftliche Erholung der Provinz zu unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass Alberta die einzigartige Chance hat, bei der weltweiten Mineralexploration und -erschließung ganz vorne mit dabei zu sein, da wir über reichhaltige natürliche Ressourcen verfügen und im Bereich der verantwortungsbewussten Erschließung weltweit führend sind. Dieses Pilotprojekt von E3 Metals ist ein hervorragender Beleg dafür, welches Potenzial vorhanden ist, und ein weiteres Beispiel für die Innovationskraft von Alberta.“