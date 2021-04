(neu: Weitere Belastungen im 2. Quartal zu erwarten, Aktienkurs)

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Ausfall eines Hedgefonds aus den USA kommt die Credit Suisse teuer zu stehen. Die Belastung dürfte sich im ersten Quartal auf etwa 4,4 Milliarden Schweizer Franken (rund 4 Mrd Euro) belaufen, teilte die Großbank am Dienstag in Zürich mit. Insgesamt rechnet das Management dadurch für das erste Jahresviertel vor Steuern mit einem Verlust von etwa 900 Millionen Franken. Investmentbank-Chef Brian Chin und Risikochefin Lara Werner verlieren ihre Jobs. Die Konzernleitung um Bankchef Thomas Gottstein verzichtet auf Boni. Zudem setzt die Bank den Rückkauf eigener Aktien aus und will die Dividende kappen.

An der Börse wurden die Nachrichten nicht schlecht aufgenommen. Nachdem die Credit-Suisse-Aktie infolge der Gewinnwarnung der Bank vergangene Woche fast ein Fünftel an Wert verloren hatte, lag sie am frühen Dienstagnachmittag mit rund einem halben Prozent im Plus. Dennoch gehörte sie damit zu den schwächeren Werten im schweizerischen Leitindex SMI .