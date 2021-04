Ein neuer, erfahrener Mann soll diesen wichtigen Geschäftszweig bei First Graphene in Schwung bringen.

In Todd McGurgan stellt First Graphene dabei einen Manager vor, der die letzten acht Jahre für Holcim Australia & New Zealand gearbeitet hat. Insgesamt verfügt Herr McGurgan über 25 Jahre Erfahrung in der Branche und war unter anderem auch für Cement Australia, BASF , Sunstate Cement und Readymix tätig. Er klingt nach dem richtigen Mann für den Job, das Zement- und Betongeschäft von First Graphene anzukurbeln!

Mit Antritt des neuen Managing Directors hat First Graphene ( WKN A2ABY7 / ASX FGR ) begonnen, sich verstärkt auch um den Vertrieb seiner Produkte und mögliche Kooperationen in dieser Hinsicht zu konzentrieren. Dazu gehörte auch, dass man eigene „Handelsteams“ zusammenstellte, die das Unternehmen in diesem Bereich voranbringen sollen. Nachdem damals bereits ein Verantwortlicher für den Sektor Verbundwerkstoffe, Kunststoffe und Klebstoffe benannt wurde, präsentiert First Graphene nun einen wahren Branchenexperten, der das Team leiten wird, dass sich um den Zement- und Betonsektor kümmern soll.

Und das könnte ein wichtiger Teil der Geschäftsaktivitäten werden, da in diesem Sektor auf Grund der üblichen Volumina bereits einzelne Aufträge große wirtschaftliche Bedeutung für First Graphene haben können.

First Graphene hatte erst vor Kurzem mit PureGRAPH AQUA eine Reihe von Graphenzusätzen in sein Produktportfolio aufgenommen. Dieses vordispergierte Graphen bietet der Zementindustrie wesentlichen Vorteile bei der Handhabung und stellt eine weitere Initiative dar, mit der das Unternehmen in diesem entscheidenden Wachstumssegment vorankommen will.



PureGRAPH AQUA; Foto: First Graphene

Im vergangenen Jahr hatte waren die PureGRAPH-Produkte von First Graphene vom ARC Graphene Research Hub der University of Adelaide untersucht worden, wobei die Auswirkungen von Dosierung und Partikelgröße des PureGRAPH-Graphens auf die physikalisch-chemische, die mikrostrukturelle und die mechanische Leistung von Ordinary Portland Cement (OPC) Zementmörtel untersucht wurde.

Und dabei kam heraus, dass die Druckfestigkeit um 34,3% und der Bruchwiderstand um 26,9% stiegen, wenn PureGRAPH, bereits in sehr geringen Mengen, zu der Zementpaste zugegeben wurden!

Fazit:

Zement und Beton klingen vielleicht nicht „sexy“ könnte aber zu einem sehr lukrativen Geschäftsfeld für First Graphene werden, zumal nicht nur die PureGRAPH-Produkteigenschaften überzeugen, sondern nun auch eine verbesserte Verwendungsform zur Verfügung steht. Auf den ersten Blick scheint Herr McGurgan der richtige Mann zu sein, um First Graphene hier voranzubringen.

