Anlegerverlag PLUG POWER das war erst der Anfang! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 19.04.2021, 12:32 | 330 | 0 | 0 19.04.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für ein Auftakt – PLUG POWER glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund drei Prozent aufwarten. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 23,00 EUR. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben? Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Bisher lag dieses Low bei 21,20 EUR. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus. Anleger, die bei PLUG POWER eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die PLUG POWER ohnehin im Depot haben. Fazit: Wie geht es bei PLUG POWER jetzt weiter? Kann die Aktie vielleicht sogar von einem möglichen Lockdown profitieren? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen im Falle eines Lockdowns zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer