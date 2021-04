Anlegerverlag Ballard Power: der Wasserstoff boomt wieder! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.04.2021, 10:48 | 292 | 0 | 0 20.04.2021, 10:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für herausragende Kurstendenzen hier bei Ballard Power, wie auch in der gesamten Wasserstoff-Branche! Der Kurs steigt ins Unermessliche und man sieht, dass alte Kursziele wieder in Angriff genommen werden sollen! Wenn es so weiter geht, wird bereits heute die Hürde von 17 Euro genommen und dann geht es steil in Richtung der Marke von 20 Euro! Anlegertipp: Macht der Kauf von Ballard Power also jetzt Sinn? Angesichts dieser herausragenden Perspektive haben wir die aussichtsreichsten Wasserstofftitel für Sie ausfindig gemacht. Welche Aktien das größte Potenzial haben, lesen Sie in unserer großen Wasserstoff-Studie, die Sie jetzt zu Ostern ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken. Hier bahnt sich also das ganz große Comeback an! Wie auch Plug Power, kann Ballard Power Systems einen großen Schritt auf dem Aktienmarkt nach vorne machen. Nach diesen Entwicklungen hatte sich die Aktie gesehnt, denn der Aktienwert wurde in den vergangenen Wochen mehr als halbiert! Somit kann man wieder nach vorne schauen und auf eine große Zukunft hoffen! Ballard Power hat also eine enorm positive Überraschung für die Anleger im Petto. Wird sich hier nun alles wieder zum Guten wenden? Die Aussichten sind extrem gut und die Prognosen spielen ebenfalls mit. Gegenüber dem Vortag sorgt dieser Optimismus für ein Plus von 0,83 Prozent, wodurch die Aktie um 0,14 Euro wächst und vorübergehend bei 16,95 Euro Halt macht! Fazit: Ballard Power hat die härteste Phase hinter sich. Welche Aktien von dem anstehenden Wasserstoff-Boom am stärksten profitieren dürften, lesen Sie in unserer aktuellen Wasserstoff-Studie. Diesen Exklusiv-Report können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer