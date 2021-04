Anlegerverlag Heute bei SUSS MicroTec Gewinne mitnehmen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.04.2021, 16:32 | 73 | 0 | 0 22.04.2021, 16:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für ein Auftakt – SUSS MicroTec glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund vier Prozent im Gewinn. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus? Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot auf einen möglichen Lockdown vor! Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bis heute markieren 29,35 EUR dieses Hoch. Für SUSS MicroTec geht es jetzt also um die Wurst! Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude. Kommt jetzt doch noch ein harter Lockdown? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport mit welchen Aktien Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer