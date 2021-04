New York 30.04.2021 - Der US-Autobauer General Motors setzt massiv auf die Elektrifizierung. Nun soll eine Milliarde in die Produktion in Mexiko fließen. Der Preis für Kobalt ist massiv gestiegen, was die enorme Nachfrage nach Rohstoffen unterstreicht.



General Motors will bis zum Jahr 2025 mehr als 20 Mrd. USD in die Elektrifizierung der Produktpalette investieren. Da das Unternehmen auch in Mexiko produziert, werden auch dort Investitionen in den Umbau der Anlagen notwendig. Die Gewerkschaft UAW sieht dies sehr kritisch.





Der Traditionshersteller will im mexikanischen Werk Ramos Arizpe mehr als eine Milliarde US-Dollar investieren, um das Werk für die Produktion von E-Autos umzurüsten. Dort soll im Jahr 2023 mit der Produktion eines ersten E-Modells begonnen werden.Aktuell werden in Ramos Arizpe werden derzeit die Modelle Chevrolet Equinox und Blazer produziert, auch Motoren und Getriebe laufen dort vom Band.Der Vizepräsident der Gewerkschaft UAW, Terry Dittes, hat die Planungen scharf kritisiert und sagte, die Investition sei ein „Schlag ins Gesicht“ der Gewerkschaftsmitglieder und der US-Steuerzahler. Unternehmen, die außerhalb der USA produzieren, sollten keine US-Steuergelder erhalten, so der Gewerkschaftsführer weiter.Kobaltpreise steigen massivEine ganze Reihe von Metallen hat in den vergangenen Monaten vom Boom bei E-Autos profitiert. Dazu zählt unter anderem der Kupferpreis, der in London auf fast 10.000 USD geklettert ist. Auch Lithium ist deutlich teurer geworden und dürfte aufgrund des Defizits auch noch lange teuer bleiben.Auch Kobalt kann sich dem nicht entziehen und ist seit Jahresbeginn um rund 40 Prozent im Preis gestiegen. Dabei erfolgt der starke Preisanstieg obwohl die beiden Produzenten Volkswagen und Tesla den Anteil des Rohstoffes in ihren Batterien senken wollen. Kobalt wird vor allem in der Demokratischen Republik Kongo unter sehr kritischen Bedingungen wie Kinderarbeit gefördert.Analysten gehen davon aus, dass die hohe Nachfrage auch weiterhin fortbestehen werde. Dabei gilt Teslas Verwendung von LFP-Batterien, die auf Kobalt verzichten, eher als Tropfen auf den heißen Stein, da der Bedarf nach leistungsstarken Batterien hoch bleiben wird.Bei der RBC geht man davon aus, dass Kobalt in diesem Jahr auf 28,50 USD je Pfund klettern werde, 2024 sei ein Niveau von 40 USD zu erwarten. Denn selbst wenn der Anteil von Kobalt reduziert werde, so steige die Nachfrage nach E-Autos weiter massiv, wie William Adams von Fastmarkets kürzlich gegenüber der Financial Times sagte.Die E-Autobranche hat im vergangenen Jahr den entscheidenden Schritt in den Mainstream geschafft. Nicht allein durch staatliche Subventionen, sondern auch eine Ausweitung des Angebots und immer bessere Eigenschaften wächst das Interesse der Kunden. Je stärker aber der Markt wächst, desto wichtiger wird aber auch die ausreichende Verfügbarkeit von Rohstoffen für die Batterien.Einer der wichtigsten Elemente für die Herstellung moderner Batterien ist Lithium. Vor allem in Südamerika gefördert, bleibt das Angebot weiterhin eng. Der Autobauer Tesla, der in diesem Jahr eine Million E-Autos verkaufen könnte, hat im September angekündigt, die Rohstoffe für seine Batterien vor allem im US-Bundesstaat Nevada und Umgebung gewinnen zu wollen.Cypress Development Corp. (WKN: A14L95) hält 100 Prozent an einem weit fortgeschrittenen Lithium-Explorationsprojekt im Clayton Valley in Nevada. Einer vorläufigen Erstbewertung aus dem vergangenen Jahr zufolge, liegt der Wert des Projektes bei rund 1,05 Mrd. USD, Cypress Development mit rund 113 Mio. USD aber deutlich günstiger bewertet ist. Im Vergleich zur Peer Group liegt der Abschlag bei 85 Prozent! Dabei liegt das Projekt direkt neben der Silver Peak-Lithium-Sole-Mine, die dem Produzenten Albemarle gehört.Hieraus ergibt sich für Cypress Development Übernahmephantasie, da Albemarle kaum daran interessiert sein dürfte, einen Konkurrenten in der Nachbarschaft wachsen zu sehen. Dies umso mehr, da die Nachfrage nach Lithium aus der E-Autobranche in den nächsten Jahren massiv wachsen wird. Die Regierung Biden will den Ausbau der Industrie massiv fördern und plant umfangreiche Investitionen in die Ladeinfrastruktur. Die Regierung selbst will in den nächsten Jahren die rund 640.000 Fahrzeuge umfassende Regierungsflotte elektrifizieren. Zudem ist im Weißen Haus derzeit ein Investitionspaket im Umfang von rund 2,3 Billionen US-Dollar in Arbeit, das enorme Infrastrukturinvestitionen zum Ziel hat.Am 25. März hat Cypress Development bekanntgegeben, dass man mit der Entwicklung einer Pilotanlage für das Lithiumprojekt begonnen hat. Die Anlage wird wichtige Daten für die geplante Machbarkeitsstudie liefern. Weiterhin sollen Marketingproben gewonnen werden, die zur Unterstützung von Verhandlungen mit potentiellen Partnern genutzt werden sollen. Das Unternehmen ist nach der jüngsten Finanzierungsrunde mit einem Kassenbestand von 20 Mio. CAD bis hin zur Machbarkeitsstudie durchfinanziert. Die gesamte Mitteilung finden Sie hier:https://bit.ly/3rt8YGGQuelle:https://www.youtube.com/watch?v=AKLIBYXklKYDie Analysten von Couloir Capital haben am 13. April ihre Einschätzung zu Cypress Development angepasst. Grund dafür sind die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen, wie die Kapitalerhöhung und die Forcierung der strategischen Ziele. Dazu zählt unter anderem der Bau der Pilotanlage und die testweise Produktion von Lithium. Couloir Capital hat das Kursziel für Cypress Development von 2,48 CAD auf 3,31 CAD angehoben.Cypress Development Corp. (WKN: A14L95) geht davon aus, dass man die Mine rund 40 Jahre betreiben könnte. Im Jahr 2024 könnte die Produktion beginnen. Bis dahin will der Traditionshersteller General Motors mehr als 20 Mrd. USD in die Elektrifizierung der Flotte investieren und wird sich vorher die wichtigen Rohstoffe für den wachsenden Batteriebedarf sichern. Das Umfeld für Cypress Development Corp. (WKN: A14L95) ist somit extrem günstig und öffnet eine 500 Prozent-Investmentchance. Mehr zu den Plänen von Cypress Development und warum die Aktie unterbewertet ist, lesen Sie hier:https://bit.ly/3rnfBu3Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Cypress Development Corp. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Cypress Development Corp. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!