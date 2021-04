---------------------------------------------------------------------------

Dr. Burkhard Leifhelm scheidet aus dem Voltabox-Vorstand aus

Delbrück, 30. April 2021 - Dr. Burkhard Leifhelm scheidet zum 30. April 2021 im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand der Voltabox AG aus. Herr Dr. Leifhelm möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Seit Juli 2019 übernahm er bei der Voltabox AG als Bereichsvorstand die Verantwortung für Einkauf und Produktion der Voltabox AG.



Über die Voltabox AG



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Land- und Baumaschinen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Motorräder.



Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland), in Austin (Texas, USA) und in Kunshan (China).

Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter www.voltabox.ag.

Ansprechpartner



Voltabox AG



Stefan Westemeyer

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Tel.: +49 (0) 52 50 - 99 30-685

Fax: +49 (0) 52 50 - 99 30-901

E-Mail: investor@voltabox.ag



