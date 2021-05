Während die Impfkampagne in Deutschland immer mehr an Fahrt aufnimmt, hängt CureVac noch in der Warteschleife fest. Doch das könnte sich jetzt zeitnah ändern! Denn mittlerweile läuft die Phase-III-Studie, um den CureVac-Impfstoff zu testen. Dabei sind sich begleitende Mediziner einig, dass der Impfstoff in Wirksamkeit und Nebenwirkungen ähnliche Ergebnisse erzielen wird, wie die Konkurrenz von BioNTech und Moderna. Damit könnte es jetzt schneller gehen als gedacht…

Denn geht es nach dem begleitenden Mediziner Prof. Dr. Peter Kremser, könnte CureVac die Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehöre EMA sogar schon im Mai – spätestens aber im Juni – erhalten! Unterstützung erhält CureVac vom Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, der jetzt unbedingt eine Notfallzulassung fordert. Dann könnten die von CureVac auf Halde produzierten Impfstoffdosen umgehend ausgeliefert und verimpft werden.

