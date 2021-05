Was für ein Wochenauftakt! BioNTech-Aktionäre haben heute wieder einmal Grund zur Freude. Denn die Aktie setzt die feste Tendenz der vergangenen Woche auch zum Start in die neue Handelswoche fort. Die Aktie klettert auf Xetra um rund sechs Euro. Das bedeutet ein Plus von rund vier Prozent. Damit springt der Kurs in den Bereich um 165 Euro und damit auf den höchsten Stand aller Zeiten. Doch wie geht es in den kommenden Tagen weiter?

Die guten Nachrichten am Wochenende dürften für den Kursanstieg verantwortlich sein. Zunächst wurde bekannt, dass die Mainzer ihre Produktionskapazitäten nach und nach hochfahren und ihr ehrgeiziges Ziel, bis Ende Juni 250 Millionen Impfstoffdosen zu produzieren, wohl erreichen können. Dann veröffentlichte BioNTech in Verbindung mit dem strategischen Partner Pfizer die Nachricht, dass für den Impfstoff auch die Zulassung in der Altersgruppe von 12- bis 15-jährigen beantragt wurde.

Fazit: BioNTech scheint derzeit das Nonplusultra der Impfstoffhersteller zu sein. Doch wie weit geht die Rallye noch? Hat vielleicht ein anderer Hersteller noch größeres Potenzial? Wir haben die großen Impfstoffhersteller unter die Lupe genommen und die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie analysiert. Hier finden Sie die Ergebnisse der Studie.